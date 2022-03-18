Тернопольская область: на избирательном участке избили полицейского

15:26 26 октября Киев, Украина

В селе Нижбирок Тернопольской области, мужчина находясь в алкогольном опьянении, напала на сотрудника полиции при исполнении.





Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.

“Происшествие случилось 25 октября в 20:24. По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел на участок после его закрытия, полицейский попросил его покинуть помещение. Нарушитель вел себя неадекватно, по телефону позвал сына с другом. Родственник нарушителя напал на работника полиции. После нанесения телесных повреждений, злоумышленники скрылись. Полицейскому оказали медпомощь”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и спецназовцы РПОП. Правоохранители разыскали нападавших и доставили их в отделение полиции.

“33-летнего нападающего задержали согласно статье 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и избрании меры пресечения”, — добавляется в сообщении.

Сейчас следователи оказывают правовую оценку действиям двух других злоумышленников. Продолжается следствие.