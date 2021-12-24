Тернопольщина: пьяный водитель пробил отверткой руку патрульного

19:37 24 Декабрь Киев, Украина

В Чорткове Тернопольской области 34-летний пьяный водитель напал на полицейского, несколько раз ударив полицейского отверткой в руку.

Инцидент произошел около 21:00, 23 декабря, правоохранители сами заметили автомобиль нарушителя и решили его остановить за проезд по пешеходной части города.

«Водитель отказался от общения и не захотел выходить из машины. В течение 20 минут правоохранители вели переговоры с водителем, находившимся с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина все же открыл окно автомобиля и нанес три удара отверткой по руке инспектору», – сообщают в полиции Тернопольщины.

После этого полицейские распылили на мужчину перечный баллончик, достали его из авто и надели наручники.

«34-летнему жителю Чертковского района инкриминируют ч. 1 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 345 УК (преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений). Кроме этого, на мужчину составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», – добавляют в полиции Тернопольщины.

Злоумышленником оказался 34-летний житель села Мазуровка Чортковского района. В прошлом году его уже привлекали к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.



За то, что сел подвыпивший за руль и без водительского удостоверения, мужчине грозит штраф в размере 32 тыс. грн и лишение права управлять автомобилем на три года. А за сопротивление полицейскому и ранение его отверткой по Уголовному кодексу предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.