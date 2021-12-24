Тернопольщина: пьяный водитель пробил отверткой руку патрульного

В Чорткове Тернопольской области 34-летний пьяный водитель напал на полицейского, несколько раз ударив полицейского отверткой в руку.
Инцидент произошел около 21:00, 23 декабря, правоохранители сами заметили автомобиль нарушителя и решили его остановить за проезд по пешеходной части города.
После этого полицейские распылили на мужчину перечный баллончик, достали его из авто и надели наручники.
Злоумышленником оказался 34-летний житель села Мазуровка Чортковского района. В прошлом году его уже привлекали к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
За то, что сел подвыпивший за руль и без водительского удостоверения, мужчине грозит штраф в размере 32 тыс. грн и лишение права управлять автомобилем на три года. А за сопротивление полицейскому и ранение его отверткой по Уголовному кодексу предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.
За то, что сел подвыпивший за руль и без водительского удостоверения, мужчине грозит штраф в размере 32 тыс. грн и лишение права управлять автомобилем на три года. А за сопротивление полицейскому и ранение его отверткой по Уголовному кодексу предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.
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