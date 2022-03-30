Тернопольщина: мужчина жестоко избил 4-летнего пасынка

Жестокий "воспитательный" урок преподнес отчим своему 4-летнему пасынку, ребенок госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом ноги.
Сообщается на сайте Национальной полиции Тернопольской области.
В полиции уточнили, что, по словам отчима, мальчик капризничал и не слушался, из-за чего тот решил успокоить ребенка силой. Он ударил его несколько раз кулаками по голове, а затем бросил на пол.
Мать ребенка попыталась вмешаться, но мужчина оттолкнул ее силой. В итоге ей все-таки удалось вырвать сына и сбежать к соседке, откуда они вызвали полицию и скорую.
В полиции добавили, что семья стоит на учете в службе по делам детей, как неблагополучная и малообеспеченная.
Отчима задержали и объявили ему подозрение по статье 122 (Умышленное телесное повреждение средней тяжести) УК. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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