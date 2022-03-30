Тернопольщина: мужчина жестоко избил 4-летнего пасынка

08:36 05 ноября Киев, Украина

Жестокий "воспитательный" урок преподнес отчим своему 4-летнему пасынку, ребенок госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом ноги.

Сообщается на сайте Национальной полиции Тернопольской области.

"Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый переломом ноги, множественные ссадины лица, шеи, обеих ног и рук – все это последствия воспитания отчимом своего четырехлетнего пасынка. Ребенка с телесными повреждениями средней тяжести госпитализировали в больницу", – сказано в сообщении.

В полиции уточнили, что, по словам отчима, мальчик капризничал и не слушался, из-за чего тот решил успокоить ребенка силой. Он ударил его несколько раз кулаками по голове, а затем бросил на пол.



Мать ребенка попыталась вмешаться, но мужчина оттолкнул ее силой. В итоге ей все-таки удалось вырвать сына и сбежать к соседке, откуда они вызвали полицию и скорую.



В полиции добавили, что семья стоит на учете в службе по делам детей, как неблагополучная и малообеспеченная.



Отчима задержали и объявили ему подозрение по статье 122 (Умышленное телесное повреждение средней тяжести) УК. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.