Тернополь: задержана группа налетчиков на валютчиков

12:27 30 ноября Киев, Украина

Особо опасную группу, которая специализировалась на разбоях, ликвидировали сотрудники управления стратегических расследований в Тернопольской области.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.



Почти год на территории Тернополя орудовала группа лиц, которая нападала и грабила людей. Все жертвы занимались ведением валютных операций. Последнее нападение работники полиции зафиксировали 22 ноября.



По словам начальника управления стратегических расследований Василия Джиджоры, в ходе расследования стало известно, что злоумышленники заехали в Тернополь еще в начале года и сняли здесь жилье. В группу вошло три человека с транснациональными связями. Все они - уроженцы Азербайджана. Организаторы - двое родных братьев.





В сообщники мужчины взяли еще двух земляков со Львова и Черкасс. Они выполняли функции водителей. К преступлению, говорит Василий Джиджора, мужчины готовились в течение длительного времени: они следили за своими жертвами, изучали их ежедневный маршрут, а также анализировали путь, чтобы не попадать в поле зрения камер наблюдения.

Когда о жертве было все известно, они выбирали место без лишних свидетелей, нападали и отбирали деньги. Первая жертва обратилась в полицию еще в мае. Мужчине нападавшие нанесли более сорока ударов и отобрали 80 тысяч гривен. В августе еще один житель Тернополя потерял 15 тысяч долларов, а последняя жертва - 50 тысяч гривен.



После каждого нападения злоумышленники меняли место жительства и в течение нескольких дней организатор запрещал «подчиненным» выходить из дома, появляться в людных местах и в заведениях общественного питания.