Теракт в Приднестровье

11:31 24 мая Киев, Украина

В Приднестровье заявили о новом "теракте".

В непризнанном Приднестровье человека, связанного с "одной из силовых структур Молдовы", обвинили в организации поджога военкомата в Тирасполе ночью 13 мая.



23 мая так называемое "министерство" непризнанной республики опубликовало сюжет под названием "Диверсия и теракт в Тирасполе" о совместном "расследовании" различных силовых структур Приднестровья.



В нем утверждается, что военкомат в Тирасполе подожгли по заданию человека, связанного с "силовой структурой Молдовы".



Об этом в сюжете рассказывает исполнитель поджога, который подается как гражданин Молдовы. Он был задержан 18 мая в Тирасполе.



Как утверждается в видео, ему грозит до 20 лет тюрьмы.



Также в видео сказано, что тот же "куратор" занимался организацией фотосъемок с участием мужчин в форме российских военных, а также просил найти военнослужащего из оперативной группы российских войск в Приднестровье, чтобы получить необходимую ему информацию.



После 22 апреля, когда представитель армии РФ заявил, что задача российских войск на "второй фазе спецоперации" в Украине - установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной" и выход в Приднестровье, в регионе произошла серия терактов без пострадавших.