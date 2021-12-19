Течение реки Стрый унесло внедорожник

13:30 05 Апрель Киев, Украина

Весенние паводки до такой степени усилили течение реки Стрый, что его силы хватило на то, чтобы унести внедорожник марки Opel Monterey.
 
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Происшествие случилось в поселке Верхнее Синевидное Стрыйского района.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения прицепили авто к ЗИЛ-131 и вытащили на берег.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.