Течение реки Стрый унесло внедорожник

13:30 05 Апрель Киев, Украина

Весенние паводки до такой степени усилили течение реки Стрый, что его силы хватило на то, чтобы унести внедорожник марки Opel Monterey.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Происшествие случилось в поселке Верхнее Синевидное Стрыйского района.



Спасатели с помощью альпинистского снаряжения прицепили авто к ЗИЛ-131 и вытащили на берег.



Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.