Таможенники выявили нарушений на 7,6 миллиарда гривен за 10 месяцев

19:53 08 ноября Киев, Украина

За десять месяцев текущего года работники Государственной таможенной службы обнаружили нарушение таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на 7,6 миллиарда гривен.



Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

"В январе-октябре 2023 года выявлено 10 124 нарушения таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму свыше 7,6 млрд грн (стоимостный показатель увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что были изъяты предметы правонарушений на сумму почти 669 миллионов гривен.

"В частности, промышленных товаров на 483 млн грн, продовольственных товаров на 66 млн грн, валюты на 73 млн грн и транспортных средств 46 млн грн", - говорится в сообщении.

В Гостаможслужбе добавили, что непосредственно таможнями рассмотрено 2 894 дела о нарушении таможенных правил, применены административные взыскания в виде штрафа на сумму 97 млн грн, из которых взыскано в госбюджет 65 млн грн.