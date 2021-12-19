Таможенники во Львове задержали двух полячек с чемоданами валюты и золота

Вечером 2 декабря во львовском аэропорту во время проверки пассажиров авиарейса Львов-Стамбул таможенники обнаружили у двух иностранцев рекордное количество ювелирных украшений и валюты – на сумму более 15 млн грн.

Во Львовской таможне рассказали, что около 20:00 две женщины 53 и 67 лет, которые планировали вылететь в Турцию, для прохождения таможенного контроля выбрали полосу «зеленый коридор». Однако во время проверки их багажа таможенники совместно с пограничниками обнаружили большое количество незадекларированной валюты – $125,7 тыс., 374,8 тыс. евро, а также почти 1,7 кг ювелирных изделий из металла желтого цвета, похожего на золото.

Законодательство разрешает перевозить через границу без декларирования наличную валюту и банковские металлы на сумму не более 10 тыс. евро. Незадекларированные деньги и ювелирные украшения у иностраниц изъяли в соответствии с протоколом о нарушении таможенных правил. Их судьбу решит суд.

Государственная пограничная служба сообщает, что обе женщины являются гражданками Польши.