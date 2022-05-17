Таможенники пресекли попытку выслать за границу тысячи семян конопли

Сотрудники киевской таможни, в международных почтовых отправлениях обнаружили и изъяли 18 тысяч сортовых семян каннабиса.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможенной службы Украины.
Сообщается, что житель Волынской области пытался выслать за границу из Украины 18 тысяч семян сортового каннабиса. 15 международных почтовых отправлений с семенами каннабиса украинец отправлял в США, а также в Казахстан и РФ. Попытку блокировали киевские таможенники.
Сообщается, что житель Волынской области пытался выслать за границу из Украины 18 тысяч семян сортового каннабиса. 15 международных почтовых отправлений с семенами каннабиса украинец отправлял в США, а также в Казахстан и РФ. Попытку блокировали киевские таможенники.
В каждом переходнике киевские таможенники обнаружили полиэтиленовый пакетик с семенами конопли, оборот которой в Украине запрещен.
В отношении волынянина Киевская таможня составила 15 протоколов о нарушении таможенных правил по статьям 473 и 483 Таможенного кодекса Украины. Семена изъяли.
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