Таможенники обнаружили в вагоне поезда 50 кг контрабандного янтаря. Видео

11:43 02 Декабрь Киев, Украина

В прицепном вагоне к поезду международного следования была обнаружена крупная партия контрабандного янтаря.

Об этом сообщают Государственная таможенная служба и Государственная пограничная служба .



«Солнечные» камни обнаружили сегодня ночью в железнодорожном пункте пропуска «Чоп (Дружба)» во время проверки прицепного вагона Киев-Вена в составе международного поезда сообщением Чоп-Захонь.



По словам инспекторов, камни были под умывальником в 88 полиэтиленовых сейф-пакетах белого цвета. Владельцем камней оказался 33-летний гражданин Украины.



Окончательную стоимость обнаруженных 50 кг янтаря определит экспертиза. Пограничники направили в правоохранительные органы сообщения о противоправном деянии, содержащем признаки преступления.