Талибы задержали двух иностранных журналистов и их афганских коллег

18:40 11 Февраль Киев, Украина





Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в кратком заявлении подтвердило факт задержания, заявив, что Власти Талибана в Афганистане задержали двух иностранных журналистов и их местных коллег по неизвестным причинам.Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в кратком заявлении подтвердило факт задержания, заявив, что журналисты работали на агентство по оказанию помощи. Журналистов и афганцев, а также тех, кто взял их под стражу, установить не удалось.

«Два журналиста по заданию УВКБ ООН и работавшие с ними граждане Афганистана задержаны в Кабуле. Мы делаем все возможное, чтобы урегулировать ситуацию в координации с другими. Мы не будем давать дальнейших комментариев, учитывая характер ситуации», — говорится в сообщении УВКБ ООН.

Власти Талибана пока не дают комментариев.



Заявление УВКБ ООН было сделано всего через несколько часов после того, как бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех написал в Твиттере, что талибы «похитили» девять жителей Запада, в том числе бывшего журналиста Би-би-си Эндрю Норта, а другого похищенного он опознал как Питера Ювенала.

«Из-за отсутствия средств массовой информации, репортажей граждан и удушающей атмосферы коррупции, преступность и зверства плохо разоблачаются», — написал Салех. «Например, девять граждан западных стран были похищены, среди них Эндрю Норт из BBC и Питер Ювеналь, владелец ресторана Gandomak», — добавил он.

Норт, который делал репортажи для BBC из Багдада и Бейрута, работал независимым журналистом в Афганистане и встречался с лидерами талибов, согласно его личному веб-сайту.



Комитет защиты журналистов в своем заявлении осудил задержания, заявив, что они являются печальным отражением общего упадка свободы прессы и учащающихся нападений на журналистов при правлении талибов.

«Эндрю Норт и другой неизвестный журналист должны быть немедленно освобождены и им разрешено продолжать свою работу, а талибы должны прекратить неоднократные нападения на журналистов и их преследование», — сказал Стивен Батлер, координатор Комитета защиты журналистов (КЗЖ).

КЗЖ цитирует представителя ООН в Кабуле, который сообщил группе по защите прав СМИ на условиях анонимности, что Норт был задержан во вторник.



Талибы подавляют инакомыслие с момента восстановления контроля над Афганистаном в августе прошлого года, ненадолго задерживая нескольких местных журналистов и подвергая их физическому насилию.



Несколько женщин-активисток, как утверждается, также были задержаны силами безопасности движения «Талибан» за участие в антиправительственных протестах и требования прав женщин. Исламистские правители отрицают свою причастность к исчезновениям и неоднократно клялись уважать права всех афганцев.



ООН потребовала от талибов расследования их исчезновения.

«Меня все больше беспокоит благополучие женщин-активисток, пропавших без вести в Афганистане. Некоторые из них «исчезли», о некоторых ничего не слышно в течение нескольких недель. Я настоятельно призываю талибов обеспечить их безопасность, чтобы они могли вернуться домой», — написал в Твиттере Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш







