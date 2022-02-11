Талибы задержали двух иностранных журналистов и их афганских коллег

Власти Талибана в Афганистане задержали двух иностранных журналистов и их местных коллег по неизвестным причинам.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в кратком заявлении подтвердило факт задержания, заявив, что журналисты работали на агентство по оказанию помощи. Журналистов и афганцев, а также тех, кто взял их под стражу, установить не удалось.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в кратком заявлении подтвердило факт задержания, заявив, что журналисты работали на агентство по оказанию помощи. Журналистов и афганцев, а также тех, кто взял их под стражу, установить не удалось.
Власти Талибана пока не дают комментариев.
Заявление УВКБ ООН было сделано всего через несколько часов после того, как бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех написал в Твиттере, что талибы «похитили» девять жителей Запада, в том числе бывшего журналиста Би-би-си Эндрю Норта, а другого похищенного он опознал как Питера Ювенала.
Норт, который делал репортажи для BBC из Багдада и Бейрута, работал независимым журналистом в Афганистане и встречался с лидерами талибов, согласно его личному веб-сайту.
Комитет защиты журналистов в своем заявлении осудил задержания, заявив, что они являются печальным отражением общего упадка свободы прессы и учащающихся нападений на журналистов при правлении талибов.
КЗЖ цитирует представителя ООН в Кабуле, который сообщил группе по защите прав СМИ на условиях анонимности, что Норт был задержан во вторник.
Талибы подавляют инакомыслие с момента восстановления контроля над Афганистаном в августе прошлого года, ненадолго задерживая нескольких местных журналистов и подвергая их физическому насилию.
Талибы подавляют инакомыслие с момента восстановления контроля над Афганистаном в августе прошлого года, ненадолго задерживая нескольких местных журналистов и подвергая их физическому насилию.
Несколько женщин-активисток, как утверждается, также были задержаны силами безопасности движения «Талибан» за участие в антиправительственных протестах и требования прав женщин. Исламистские правители отрицают свою причастность к исчезновениям и неоднократно клялись уважать права всех афганцев.
ООН потребовала от талибов расследования их исчезновения.
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