Таксист Uber спровоцировал тройное ДТП в столице

09:50 05 Май Киев, Украина

В темное время суток, 4 мая в столице на Брест-Литовском шоссе произошла авария при участии сразу трех автомобилей, в результате столкновения одна женщина была доставлена в больницу.
 
Об этом сообщает Telegram-канал Київ Оперативний.

По предварительной информации, таксист Uber на Hyundai пошел на разворот. При этом он не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda. Два транспортных средства столкнулись. От удара Honda отлетела, столкнувшись с автомобилем Lada.

Пассажирку Lada пришлось госпитализировать.

В момент аварии в Honda находилось двое восьмилетних детей. Они не пострадали.

Из-за ДТП образовалась дорожная пробка.