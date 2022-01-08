Таксист Uber спровоцировал тройное ДТП в столице

В темное время суток, 4 мая в столице на Брест-Литовском шоссе произошла авария при участии сразу трех автомобилей, в результате столкновения одна женщина была доставлена в больницу.
Об этом сообщает Telegram-канал Київ Оперативний.
По предварительной информации, таксист Uber на Hyundai пошел на разворот. При этом он не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda. Два транспортных средства столкнулись. От удара Honda отлетела, столкнувшись с автомобилем Lada.
Пассажирку Lada пришлось госпитализировать.
В момент аварии в Honda находилось двое восьмилетних детей. Они не пострадали.
Из-за ДТП образовалась дорожная пробка.
По предварительной информации, таксист Uber на Hyundai пошел на разворот. При этом он не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda. Два транспортных средства столкнулись. От удара Honda отлетела, столкнувшись с автомобилем Lada.
Пассажирку Lada пришлось госпитализировать.
В момент аварии в Honda находилось двое восьмилетних детей. Они не пострадали.
Из-за ДТП образовалась дорожная пробка.
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