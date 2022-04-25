Тайник в "запаске" авто. Задержан контрабандист сигарет

06:04 26 ноября Киев, Украина

На украинской границе, на контрольно-пропускном пункте "Новые Яриловичи" был задержан гражданин Украины, пытавшийся нелегально провезти 2020 пачек сигарет с территории Беларуси.



Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ Черниговской области.



Вчера ночьюь 43-летний украинец возвращался из Беларуси домой на автомобиле Volkswagen и заявил, что ничего запрещённого не перевозит.



При углубленном осмотре автомобиля был обнаружен специально оборудованный тайник в топливном баке, в котором были спрятаны сигареты. Также табачные изделия обзорная группа нашла в запасном колесе и в багажном отделении автомобиля.



Всего мужчина пытался нелегально провезти через границу 2 020 пачек сигарет.



Табачные изделия изъяли представители таможни. Кроме сигарет, водитель лишился и транспортного средства украинской регистрации.