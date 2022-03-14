Таинственные крушения российских истребителей

Во время проведения учений в Хабаровском крае РФ разбился истребитель Су-34.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа сообщают РИА "Новости".
По данным информагентства, ЧП произошло во время учений. Пилоты успели катапультироваться, а вот самолет упал в лесисто-равнинной местности, взорвался и полностью сгорел.
По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.
Ровно месяц назад, 22 сентября истребитель Су-30 упал в России в Тверской области при осуществлении учебно-тренировочного полета. Известно, что самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений нет. Причины падения пока не установлено. Также, согласно сообщению, экипаж катапультировался и был эвакуирован на аэродром базирования.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа сообщают РИА "Новости".
По данным информагентства, ЧП произошло во время учений. Пилоты успели катапультироваться, а вот самолет упал в лесисто-равнинной местности, взорвался и полностью сгорел.
По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.
Ровно месяц назад, 22 сентября истребитель Су-30 упал в России в Тверской области при осуществлении учебно-тренировочного полета. Известно, что самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений нет. Причины падения пока не установлено. Также, согласно сообщению, экипаж катапультировался и был эвакуирован на аэродром базирования.
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