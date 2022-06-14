Связаны руки и прострелены колени: под Бучей найдена новая братская могила

07:51 14 июня Киев, Украина

В селе Мироцкое Бучанского района обнаружено захоронение с телами мирных жителей, замученных и расстрелянных российскими оккупантами.

Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

"7 гражданских россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову. Это массовое захоронение расстрелянных мирных жителей было обнаружено сегодня на позициях солдат рф рядом с селом Мироцкое Бучанского района. У многих жертв были связаны руки и прострелены колени", – отметил Небитов.

Он уточнил, что правоохранители сейчас работают над идентификацией тел погибших.



Небитов подчеркнул, что оккупанты обязательно должны ответить за очередное садистское преступление в Киевской области, а также за разрушение украинских городов и поселков.

После побега российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.