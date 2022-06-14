Связаны руки и прострелены колени: под Бучей найдена новая братская могила

В селе Мироцкое Бучанского района обнаружено захоронение с телами мирных жителей, замученных и расстрелянных российскими оккупантами.
Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.
Он уточнил, что правоохранители сейчас работают над идентификацией тел погибших.
Небитов подчеркнул, что оккупанты обязательно должны ответить за очередное садистское преступление в Киевской области, а также за разрушение украинских городов и поселков.
Небитов подчеркнул, что оккупанты обязательно должны ответить за очередное садистское преступление в Киевской области, а также за разрушение украинских городов и поселков.
После побега российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии