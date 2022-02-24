Святошинский детский дом-интернат: следы побоев у детей - результат терапии

08:17 30 Сентябрь Киев, Украина

Пользователей Интернета всколыхнула новость о том, что в Киеве, в Святошинском детском доме-интернате якобы били воспитанников.

Родители детей узнали о побоях только на 13-й день после происшествия. До этого их просто не пускали в учреждение. Избитых ребят привезли в интернат из больницы, но на фото на их тела невозможно смотреть. Об этом сообщают на странице "Котельникова, 51" в Facebook.



"То, что произошло с этими мальчиками-аутистами, свидетельствуют эти фотографии. Родители узнали на 13-й день, когда детей "синих аж черных" привезли из больницы в интернат, без ведома родителей отправили на экспертизу, потом к проктологу. Все это время на территорию интерната родителей этих детей не пускали", — говорится в сообщении.







Полиция утверждает, что побои дети получили не в интернате, а в Киевской городской психиатрической больнице им. Павлова, где они по полгода проходят лечение.



Воспитатель интерната сказал полиции: в больнице ему объяснили, что это результат терапии.



"Сейчас мы это дело передали в прокуратуру, а они уже перенаправят на Подольское управление полиции Киева. Дети, действительно, получили телесные повреждения, но не в интернате, а в Павловской больнице, где они по полгода проходят лечение. Здесь уже возникает вопрос к родителям, почему они не посещали детей регулярно, почему о якобы побоях, которые дети получили 9 сентября, в полицию сообщили аж 23 сентября. Именно в этот день к нам обратились один из опекунов и отец одного из воспитанников интерната. Когда мы спросили у воспитателя, почему он не сообщил о синяках, он заявил: в больнице ему сказали, что это результат терапии", — об этом рассказала пресс-офицер Святошинского управление полиции Киева Татьяна Мельник.



