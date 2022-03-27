Сводка ГСЧС за неделю: при пожарах погибли 8 человек, на водных объектах - 90

09:03 29 июня Киев, Украина

За прошедшую неделю на водных объектах страны погибли 90 человек, во время пожаров не удалось спасти 8 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.



С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 734 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 46 человек.



Ликвидировано 1 тыс. 183 пожара, спасены на пожарах 13 человек и не допущено уничтожение огнем 354 зданий и 65 ед. техники. Во время пожаров погибли 8 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 519 тыс. грн.



В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 199 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 301 взрывоопасный предмет.



В течение недели на водных объектах погибли 90 человек.