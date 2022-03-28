Сводка ГСЧС на утро 28 марта

10:01 28 марта Киев, Украина

Оперативная информация о реагировании подразделений ГСЧС Украины на опасные события (по состоянию на 09:00 28 марта)



🔹За сутки совершен 761 выезд, в том числе 317 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасены 5 человек, ликвидировано 103 пожара, возникших в результате ведения боевых действий.



🔹Пиротехниками ГСЧС осуществлено 156 привлечений, обезврежено 416 взрывоопасных предметов и обследована территория площадью 600 га.



🔹Развернуто 70 палаток для обогрева и приема граждан, в которых в течение дня оказана помощь более 2 тыс. человек.



🔹 В настоящее время обесточены 1 тыс. 402 населенных пункта из них частично 39. Для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы привлечено 8 генераторов ГСЧС, из них 5 для обеспечения электроэнергией больниц.



🔹На сегодня проведена эвакуация населения общим количеством более 993 тыс. человек, из них: детей свыше 220 тыс. и лиц с инвалидностью свыше 6 тыс. человек.