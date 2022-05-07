17:53 04 мая Киев, Украина

Энергетики рассчитывают полностью восстановить электроснабжение освобожденного от оккупантов Ирпеня Киевской области до середины мая 2022 года.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин 3 мая в эфире национального телемарафона, и добавил, что на данный момент свет в Ирпень вернули на 80%.

"К середине мая ДТЭК обещает сделать электроэнергию на 100% в нашем городе. Сегодня уже на 80% наш город подключен к электросетям. Но 20% только подключен к газоснабжению. Каждый день открываются какие-то маленькие лавки, уже больших два супермаркета открыты. В воскресенье открываются еще два. Я смогу уже на этой неделе смоделировать и сказать, когда наши жители смогут возвращаться. Я думаю, уже недолго, и скоро они смогут возвращаться", – рассказал мэр Ирпеня.



Ранее сообщалось, что ДТЭК планирует вернуть свет всем жителям Киевской области до 1 июня 2022 года. Всего с начала войны энергетики компании восстановили электроснабжение для более 1,4 млн семей, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.