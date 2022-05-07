Энергетики рассчитывают полностью восстановить электроснабжение освобожденного от оккупантов Ирпеня Киевской области до середины мая 2022 года.
Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин 3 мая в эфире национального телемарафона, и добавил, что на данный момент свет в Ирпень вернули на 80%.
Ранее сообщалось, что ДТЭК планирует вернуть свет всем жителям Киевской области до 1 июня 2022 года. Всего с начала войны энергетики компании восстановили электроснабжение для более 1,4 млн семей, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.
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