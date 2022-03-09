Сувенирные гривны в обмен на доллары: полиция задержала мошенника

16:26 13 Октябрь Киев, Украина

Полиция Киева разоблачила и задержала мошенника, который обменял сувенирные банкноты на 33 тыс. 600 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба МВД

"В рамках реализации материалов уголовного производства оперативники Голосеевского управления полиции установили и задержали ранее судимого 34-летнего киевлянина. Человек обоснованно подозревается в мошенничестве с обменом иностранной валюты в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

По словам временно исполняющего обязанности начальника отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Вячеслава Малько, киевлянин разместил в Интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу, но на встречу с "клиентом" отправил постороннее лицо.

"Мы установили, что 30-летнему жителю Чернигова срочно понадобились деньги в национальной валюте, в столице мужчина планировал купить новую иномарку. Поскольку в автосалоне принимали только гривны, то мужчина начал искать, где можно быстро обменять 33 тыс. 600 долларов США. Увидев на сайте объявления об обмене валюты по выгодному курсу, он заинтересовался предложением и договорился о сделке. На встречу приехал "помощник" злоумышленника, который не знал, что деньги в сумке - сувенирные. Об этом стало известно после того, как мы подошли к "клиенту" и попросили его проверить банкноты", - сказал Малько.

Указано, что во время неотложного обыска по месту жительства киевлянина следователи обнаружили и изъяли черновые записи, сим-карты, документы, сувенирные купюры и другие вещественные доказательства, которые приобщили к материалам уголовного производства. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.