Сутки в ООС: трое украинских бойцов ранены, двое получили травмы

08:47 16 июля Киев, Украина

По состоянию на 7 утра сегодняшнего дня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, за минувшие сутки российские наемники восемь раз нарушили перемирие, в результате чего пострадали пять украинских солдат.

Об этом в пятницу, 16 июля, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое - боевые травмы. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние одного защитника - тяжелое, других – удовлетворительное", - говорится в утренней сводке.

Неподалеку Причепиловки наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новоалександровки враг применял противотанковые ракетные комплексы. В районе Нью-Йорка дважды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров. У Широкино обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Песчаного наемники открывали огонь из стрелкового оружия. В районе Марьинки противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.



"По состоянию на 7:00 утра, 16 июля, учтено одно нарушение режима прекращения огня", - добавили в штабе.



Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.