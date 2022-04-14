Сутки в ООС: трое украинских бойцов ранены, двое получили травмы

По состоянию на 7 утра сегодняшнего дня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, за минувшие сутки российские наемники восемь раз нарушили перемирие, в результате чего пострадали пять украинских солдат.
Об этом в пятницу, 16 июля, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Неподалеку Причепиловки наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новоалександровки враг применял противотанковые ракетные комплексы. В районе Нью-Йорка дважды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров. У Широкино обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Песчаного наемники открывали огонь из стрелкового оружия. В районе Марьинки противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
"По состоянию на 7:00 утра, 16 июля, учтено одно нарушение режима прекращения огня", - добавили в штабе.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
"По состоянию на 7:00 утра, 16 июля, учтено одно нарушение режима прекращения огня", - добавили в штабе.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
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