Сутки на Донбассе прошли без боевых потерь, но с нарушениями режима прекращения огня

За сутки прошедшей среды на Донбассе нет погибших и раненных бойцов, со стороны российских боевиков зафиксирован пролет БПЛА и 13 нарушений режима тишины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.
По данным ведомства, недалеко от поселка Зайцево российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-мм калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Водяного, что возле Донецка, враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра.
Возле населенного пункта Пески российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.
В направлении Новотошковского противник осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе села Широкино вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции из минометов 120-мм калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку от Пивденного враг дважды вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Возле Каменки противник обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты вели огонь из минометов 82-мм калибра и автоматических станковых гранатометов.
В направлении Авдеевки противник применял подствольные гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Кроме того, в районе населенного пункта Пивденне враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 29 июля, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.
По данным ведомства, недалеко от поселка Зайцево российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-мм калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Водяного, что возле Донецка, враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра.
Возле населенного пункта Пески российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.
В направлении Новотошковского противник осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе села Широкино вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции из минометов 120-мм калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку от Пивденного враг дважды вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Возле Каменки противник обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты вели огонь из минометов 82-мм калибра и автоматических станковых гранатометов.
В направлении Авдеевки противник применял подствольные гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Кроме того, в районе населенного пункта Пивденне враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 29 июля, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.
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