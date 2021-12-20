Сутки на Донбассе: погиб один украинский боец, зафиксировано 4 нарушения режима тишины

Российские наемные боевики 4 раза нарушили режим тишины на территории оккупированного Донбасса, в ходе одного из них украинский военный получил ранение несовместимое с жизнью.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 2 декабря.
В направлении Авдеевки сепаратисты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей Марьинки, в результате чего был ранен мирный житель.
В районе Шумов сепаратисты произвели обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего за Украину героя. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - сказано в сообщении.
С начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не зафиксировано.
В направлении Авдеевки сепаратисты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей Марьинки, в результате чего был ранен мирный житель.
В районе Шумов сепаратисты произвели обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего за Украину героя. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - сказано в сообщении.
С начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не зафиксировано.
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