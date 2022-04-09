Сутки на Донбассе: оккупанты использовали противотанковый ракетный комплекс и 3 беспилотника

10:26 11 июля Киев, Украина

Российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе использовали противотанковый ракетный комплекс и слежку с помощью трех БПЛА.





Так,



В районе Водяного на Приазовье противник дважды совершил обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем. В районе Широкино велся огонь из минометов 82-го калибра.



В направлении Светлодарска враг вел стрельбу из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



В районе населенного пункта Пески незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции



Недалеко от Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 11 июля.Так, в районе Мироновского враг применял артиллерийские системы калибра 122-мм. А возле Водяного (возле Донецка) обстреливал позиции украинских военных из минометов 120-го калибра.В районе Водяного на Приазовье противник дважды совершил обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем. В районе Широкино велся огонь из минометов 82-го калибра.В направлении Светлодарска враг вел стрельбу из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.В районе населенного пункта Пески незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра.Недалеко от Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс.

"Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения", – говорится в сообщении.

На обстрелы противника бойцы ВСУ открывали огонь.



О фактах нарушений со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.



По состоянию на утро воскресенья обстрелов не было.