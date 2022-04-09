Сутки на Донбассе: оккупанты использовали противотанковый ракетный комплекс и 3 беспилотника

Российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе использовали противотанковый ракетный комплекс и слежку с помощью трех БПЛА.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 11 июля.
Так, в районе Мироновского враг применял артиллерийские системы калибра 122-мм. А возле Водяного (возле Донецка) обстреливал позиции украинских военных из минометов 120-го калибра.
В районе Водяного на Приазовье противник дважды совершил обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем. В районе Широкино велся огонь из минометов 82-го калибра.
В направлении Светлодарска враг вел стрельбу из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе населенного пункта Пески незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра.
Недалеко от Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс.
Так, в районе Мироновского враг применял артиллерийские системы калибра 122-мм. А возле Водяного (возле Донецка) обстреливал позиции украинских военных из минометов 120-го калибра.
В районе Водяного на Приазовье противник дважды совершил обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем. В районе Широкино велся огонь из минометов 82-го калибра.
В направлении Светлодарска враг вел стрельбу из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе населенного пункта Пески незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра.
Недалеко от Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс.
На обстрелы противника бойцы ВСУ открывали огонь.
О фактах нарушений со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.
По состоянию на утро воскресенья обстрелов не было.
О фактах нарушений со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.
По состоянию на утро воскресенья обстрелов не было.
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