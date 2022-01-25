Сутки на Донбассе: два украинских бойца погибли, один тяжело ранен

07:57 07 Май Киев, Украина

В результате многочисленных нарушений режима прекращения огня, погибли два украинских бойца, один в тяжелом состоянии с осколочными ранениями доставлен в больницу.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.



Так, недалеко от населенного пункта Луганское враг два раза открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120- и 82-мм калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.



Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды осуществили обстрелы из минометов 82-мм калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Пивденного - еще и из станковых противотанковых гранатометов.



В направлении украинских позиций, возле населенного пункта Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи поселков Шумы - стрелковое оружие.



Кроме того, в штабе сообщили, что в районе н.п. Талаковка по позициям ВСУ было сброшено с БПЛА два выстрела ВОГ-17.



В пригороде населенного пункта Новотошковское вооруженные формирования Российской Федерации два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Вблизи поселка Зайцево враг осуществил обстрел из крупнокалиберных пулеметов.



Недалеко от поселка Новотроицкое противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В пригороде Песков российские захватчики трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельные пулевые ранения. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников.

Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - сказано в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.



Вблизи населенного пункта Пивденне оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.



"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.



По состоянию на 7:00 утра 7 мая зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



В районе населенного пункта Пивденне оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.



"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сообщили в пресс-центре ОС.