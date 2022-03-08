Сутки на Донбассе: боевики три раза нарушали режим тишины

Из сообщения пресс-центра ООС стало известно, что за минувшие сутки штаб зафиксировал три обстрела со стороны боевиков.
На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка террористы вели огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Авдеевки были зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.
С начала текущих суток боевики пять раз нарушали режим тишины. В частности, из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции в районе Авдеевки, а вблизи Причепиловки и Новотошковского — из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
«Украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет», — заявили в штабе.
Вблизи Авдеевки были зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.
С начала текущих суток боевики пять раз нарушали режим тишины. В частности, из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции в районе Авдеевки, а вблизи Причепиловки и Новотошковского — из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
«Украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет», — заявили в штабе.
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