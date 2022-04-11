Сутки на Донбассе: беспилотник и 5 нарушений режима тишины

08:03 13 июля Киев, Украина

Гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие и беспилотник - за минувшие сутки российские оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь и ранений среди военного состава украинских солдат нет.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.



Так, вблизи Золотого-4 противник вел огонь из стрелкового оружия.



Возле Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Кроме того, в районе населенного пункта Мироновский был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.



На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.



По состоянию на 7:00 утра, 13 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.



Неподалеку от Южного оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



"Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.



Также сообщается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.



"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в ведомстве.