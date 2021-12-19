Сутки на Донбассе: 6 нарушений режима тишины и ранение одного украинского бойца

08:28 03 Декабрь Киев, Украина

 
Минувшие сутки в зоне проведения боевых действий прошли с шестью нарушениями режима прекращения огня со стороны российсских наемников. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение и был госпитализирован.
 
Об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.

В направлении Новолуганского враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Широкиного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Красногоровки российские наемники применили минометы калибра 120 мм.

Возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки Луганской области обстрелы производились из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 3 декабря нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.