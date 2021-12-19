Сутки на Донбассе: 6 нарушений режима тишины и ранение одного украинского бойца

08:28 03 Декабрь Киев, Украина

Минувшие сутки в зоне проведения боевых действий прошли с шестью нарушениями режима прекращения огня со стороны российсских наемников. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение и был госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.



В направлении Новолуганского враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.



В сторону Широкиного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.



Недалеко от Красногоровки российские наемники применили минометы калибра 120 мм.



Возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



В районе Катериновки Луганской области обстрелы производились из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Вблизи Светлодарска оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.



"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в штабе.



Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.



По состоянию на 7 часов утра 3 декабря нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.



"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.