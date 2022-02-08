Супруги сняты с авиарейса за отказ надеть маски 

17:04 24 Сентябрь Киев, Украина

Бортпроводники рейса Киев - Анталия сняли с рейса супружескую пару, из-за отказа надеть защитные маски, за что в ответ получили грубость. 

Об этом рассказала начальник управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности НБУ Леся Войтицкая на странице в Facebook.

Стюардесса попросила украинских туристов надеть маски. Пассажиры проигнорировали ее замечание и грубо ответили ей в ответ: "На х..й ее себе надень".
"Так начинался диалог двух пассажиров утреннего рейса. Диалог не очень удачно закончился для супругов, которые не придерживались масочного режима и элементарных правил этикета", - написала Войтицкая.
В течение получаса пограничники вывели украинцев из самолета. Это сопровождалось аплодисментами остальных пассажиров рейса.

Из-за нарушений карантинных правил туристами самолет был задержан на целый час.
"Через полчаса пограничники вывели их под аплодисменты пассажиров из самолета. Еще полчаса в багажном отделении ковырялись, чтобы найти их чемоданы", – рассказала Войтицкая.
В итоге, рейс задержали в общей сложности на час.

В сети поддержали решение сотрудников пограничной службы, отметив, что "собственно хорошо, что не полетели – там бы еще сотням людей портили отпуск".
"Happy end. Приятно, что реагируют на такую дикость", "Интересно, что невежды пошли именно туда, куда они предлагали надеть маску", – прокомментировали ситуацию в сети.