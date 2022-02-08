Супруги сняты с авиарейса за отказ надеть маски 

Бортпроводники рейса Киев - Анталия сняли с рейса супружескую пару, из-за отказа надеть защитные маски, за что в ответ получили грубость.
Об этом рассказала начальник управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности НБУ Леся Войтицкая на странице в Facebook.
Стюардесса попросила украинских туристов надеть маски. Пассажиры проигнорировали ее замечание и грубо ответили ей в ответ: "На х..й ее себе надень".
В течение получаса пограничники вывели украинцев из самолета. Это сопровождалось аплодисментами остальных пассажиров рейса.
Из-за нарушений карантинных правил туристами самолет был задержан на целый час.
В итоге, рейс задержали в общей сложности на час.
В сети поддержали решение сотрудников пограничной службы, отметив, что "собственно хорошо, что не полетели – там бы еще сотням людей портили отпуск".
В сети поддержали решение сотрудников пограничной службы, отметив, что "собственно хорошо, что не полетели – там бы еще сотням людей портили отпуск".
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