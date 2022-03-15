Супруга наняла киллера для убийства мужа-иностранца

14:18 15 июня Киев, Украина

Супруга гражданина Сербской Республики с целью завладения имуществом, наняла киллера, исполнитель должен был похитить мужчину для подписания документов, а после убить.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, в конце 2020 года жена потерпевшего и ее брат, привлекая гражданина Украины, с целью завладения имуществом на общую сумму более 6 млн евро, решили похитить и убить гражданина Республики Сербия на территории Украины, где он занимался бизнесом", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что предприниматель хотел развестись со своей женой, что лишило бы ее финансовых средств.



Женщина вместе со своим братом запланировала похищение супруга. Она хотела заставить подписать его нужные ей документы, а потом убить мужа.



Жена бизнесмена наняла исполнителя покушения - украинца, отметив, что ее муж приезжает в Украину для контроля своего бизнеса. В качестве "гонорара" киллеру была обещана квартира в столице РФ.



В Киеве правоохранители сымитировали похищение потерпевшего. После этого в Украину прибыл один из организаторов убийства с предоплатой в 10 тысяч долларов.



Подозреваемого задержали. Ему сообщено о подозрении по фактам законченного покушения на незаконное лишение свободы и похищение человека и законченного покушения на умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, по заказу в составе организованной группы (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Организатору избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.



Досудебное расследование продолжается. Готовится запрос о международной правовой помощи по привлечению к уголовной ответственности других заказчиков преступления.