Супруга наняла киллера для убийства мужа-иностранца

Супруга гражданина Сербской Республики с целью завладения имуществом, наняла киллера, исполнитель должен был похитить мужчину для подписания документов, а после убить.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Выяснилось, что предприниматель хотел развестись со своей женой, что лишило бы ее финансовых средств.
Женщина вместе со своим братом запланировала похищение супруга. Она хотела заставить подписать его нужные ей документы, а потом убить мужа.
Жена бизнесмена наняла исполнителя покушения - украинца, отметив, что ее муж приезжает в Украину для контроля своего бизнеса. В качестве "гонорара" киллеру была обещана квартира в столице РФ.
В Киеве правоохранители сымитировали похищение потерпевшего. После этого в Украину прибыл один из организаторов убийства с предоплатой в 10 тысяч долларов.
Подозреваемого задержали. Ему сообщено о подозрении по фактам законченного покушения на незаконное лишение свободы и похищение человека и законченного покушения на умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, по заказу в составе организованной группы (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Организатору избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Досудебное расследование продолжается. Готовится запрос о международной правовой помощи по привлечению к уголовной ответственности других заказчиков преступления.
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