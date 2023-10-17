Супруга чиновника ГСЧС скрывала имущество на миллионы - расследование ГБР

Должностному лицу из Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве предъявлены обвинения в сокрытии имущества своей жены на сумму почти 13 миллионов гривен.
Согласно информации, предоставленной Киевской городской прокуратурой и Государственным бюро расследований (ГБР), следствие установило, что в декларации за 2020 год этот высокопоставленный чиновник не внес информацию о недвижимом имуществе, принадлежащем его жене. Это включало 4 квартиры, 4 нежилых помещения, 4 машиноместа, жилой дом и земельный участок. Все указанные активы находятся в Киеве и Киевской области.
Следствие установило, что сведения, предоставленные в декларации чиновника, расходились с реальным имуществом на общую сумму 11,9 миллионов гривен.
Кроме того, в его декларации за 2021 год, чиновник снова умолчал о недвижимости, принадлежащей его жене, а также о еще одной квартире, которую его супруга приобрела в собственность в 2021 году. Общая разница между указанными данными и фактическим составила 12,7 миллионов гривен.
Уголовное расследование по данному инциденту продолжается. Согласно статье Уголовного кодекса Украины, за сокрытие имущества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Согласно информации, предоставленной Киевской городской прокуратурой и Государственным бюро расследований (ГБР), следствие установило, что в декларации за 2020 год этот высокопоставленный чиновник не внес информацию о недвижимом имуществе, принадлежащем его жене. Это включало 4 квартиры, 4 нежилых помещения, 4 машиноместа, жилой дом и земельный участок. Все указанные активы находятся в Киеве и Киевской области.
Следствие установило, что сведения, предоставленные в декларации чиновника, расходились с реальным имуществом на общую сумму 11,9 миллионов гривен.
Кроме того, в его декларации за 2021 год, чиновник снова умолчал о недвижимости, принадлежащей его жене, а также о еще одной квартире, которую его супруга приобрела в собственность в 2021 году. Общая разница между указанными данными и фактическим составила 12,7 миллионов гривен.
Уголовное расследование по данному инциденту продолжается. Согласно статье Уголовного кодекса Украины, за сокрытие имущества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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