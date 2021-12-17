Сумы: выброс токсического вещества одоранта

15:34 20 Июль Киев, Украина

Массовые жалобы сумчан на неприятный запах, небезосновательны, как стало известно, это следствие выброса, возле села Анновка, токсического вещества одоранта. Врачи рекомендуют закрыть окна и увлажнять воздух в помещениях, а если самочувствие ухудшится, незамедлительно обратиться к врачу.

"В ночь на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе. По предварительной информации, возле села Анновка произошел выброс одоранта - вещества, добавляемого к природному газу, которое является токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания", - заммэра Александр Журба

Позже, во время аппаратного совещания в мэрии Сум, начальник "Служби 15-80" Валерий Марюхна заявил, что одорант рассеялся и в воздухе его нет. "Состояние воздуха удовлетворительное", - подчеркнул он.