Сумскую область снова обстреляли с территории рф

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



Сообщается, что люди в результате обстрела не пострадали, но повреждены дома.

"Сумщина. Ночь с 26 по 27 мая не прошла тихо. Враг со своей территории снова вел арт и минометный огонь. С 4:30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района. Повреждены частные дома мирных жителей в окрестностях Середино-Буды. В полседьмого утра окрестности села Старые Вырки Белопольской общины Сумского района обстреляли из САУ. Враг палил со своей территории. Пострадавших нет", - пишет Живицкий.