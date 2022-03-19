Сумская область: в результате ДТП погибли четыре человека

14:37 28 октября Киев, Украина

В районе села Собичево Сумской области водитель автомобиля, не справившись с управлением, влетел в отбойник, четверо пассажиров из пяти, находившихся в автомобиле, погибли.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.



Указано, что 20-летний водитель автомобиля Audi не смог справиться с управлением, в результате чего столкнулся с отбойником. Из-за столкновения водитель и три его пассажира от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одну его пассажирку с телесными повреждениями доставили в Шосткинскую ЦРБ.