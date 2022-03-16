Сумщина: СБУ разоблачила группу фальшивомонетчиков

20:54 16 июня Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку фальшивомонетчиков, наладивших сбыт поддельной иностранной валюты. Ежемесячно они сбывали до 50 тысяч долларов США.



Об этом сообщает пресс-центр Об этом сообщает пресс-центр СБУ



По предварительным данным, фигуранты наладили схему в разных регионах Украины. Организаторами были семь жителей Сумщины, большинство из которых с криминальным прошлым.



Злоумышленники продавали фальшивые 100-долларовые банкноты за 45% от номинальной стоимости. Установлено, что подделки не идентифицируются как фальшивки устройствами для проверки банкнот.





Сообщается, что группировка действовала почти полгода, а ежемесячный объем реализованных поддельных банкнот составлял примерно 50 тысяч долларов США. Правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы во время очередной реализации почти 35 тысяч поддельных долларов США.

В ходе обысков по месту жительства у фигурантов изъяли травматическое оружие без разрешительных документов и 400 боевых патронов. Продолжаются следственные действия по установлению и блокировке источников поступления поддельной валюты.