Сумщина осталась без света из-за атаки оккупантов
16:41 05 декабря Киев, Украина
В Сумской области сегодня, 5 декабря, около 14.30 применено экстренное аварийное отключение электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба Сумыоблэнерго.
"Для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины из-за массированных ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК Укрэнерго применено экстренное аварийное отключение по всей Сумской области ", - говорится в сообщении.
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