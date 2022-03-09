Сумщина: оккупанты обстреляли жилые дома, пострадали 5 гражданских

09:45 09 Март Киев, Украина

В Сумской области спасатели ликвидировали последствия вражеского авиаудара по жилым районам.

В ночь на 9 марта вражеская авиация нанесла удар по жилым домам по ул. Шевченко в г. Лебедин, сообщает ГСЧС Украины.



Из-за обстрелов российской авиацией жилых домов, возникли пожары. На место событий прибыл караул пожарно-спасательной части.

"Благодаря оперативным действиям спасателей и местного населения из под завалов домов удалось спасти 5 человек из них 2 ребенка." - соообщается в сводке ГСЧС.

Также в время бомбардировок были уничтожены 2 дома.





