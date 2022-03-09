Сумщина: оккупанты обстреляли жилые дома, пострадали 5 гражданских

В Сумской области спасатели ликвидировали последствия вражеского авиаудара по жилым районам.
В ночь на 9 марта вражеская авиация нанесла удар по жилым домам по ул. Шевченко в г. Лебедин, сообщает ГСЧС Украины.
Из-за обстрелов российской авиацией жилых домов, возникли пожары. На место событий прибыл караул пожарно-спасательной части.
Из-за обстрелов российской авиацией жилых домов, возникли пожары. На место событий прибыл караул пожарно-спасательной части.
Также в время бомбардировок были уничтожены 2 дома.
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