Сумщина: 80 вражеских прилетов по общинам

07:49 24 августа Киев, Украина

По Сумской области зафиксировано более 80 прилетов

Об этом сообщает глава военной администрации Дмитрий Живицкий.



По Эсманской общине с 08:50 враг совершил 8 прилетов.



А в 12:50 – бил из миномета – 5 прилетов.



В результате минометного обстрела общины частично повреждена местная линия электросетей.



В 16:45 начался минометный обстрел Миропольской общине, 5 прилетов.



По Краснопольской общине россияне вели минометный огонь, 21 прилет.



Великописаревская община: с 19:25 продолжался артобстрел, всего более 30 прилетов из ствольной артиллерии.



По информации Живицкого, во всех случаях обошлось без потерь.



Последствия обстрелов Великописаревской общины уточняются.