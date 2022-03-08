Судья райсуда Днепропетровской области попалась на взятке

11:59 08 Июнь Киев, Украина

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) совместно с СБУ разоблачили судью Днепропетровского райсуда на получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ во вторник, 8 июня.



По данным следствия, судья требовала и получила $2,5 тысячи за принятие решения в интересах физического лица по гражданскому делу. Ей собираются сообщить о подозрении по статье о получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины).



При этом указано, что следствие против судьи ведется с февраля 2021 года.



В Днепропетровском районном суде работают шесть судей, из них две женщины – Жанна Озерянская и Лали Новик.



