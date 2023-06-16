Судья наехал на военнослужащего: расследуют случившуюся аварию в Киеве

12:15 26 мая Киев, Украина

Государственное бюро расследований проводит расследование аварии, в которой участвовал председатель районного суда Киевской области. Инцидент произошел на блокпосту в городе Киеве, об этом сообщила пресс-служба ведомства 26 мая.

По предварительным данным, судья, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины около полуночи 26 мая.

В результате аварии сотрудник нацгвардии скончался от полученных травм на месте происшествия, уточнили в Государственном бюро расследований. Судья был задержан и отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении.

В настоящее время принимаются меры по принудительному отбору биологических образцов у судьи, а также назначены необходимые судебные экспертизы.

Дело о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, которое привело к смерти пострадавшего, находится в стадии досудебного расследования.

Согласно статье 286-1 Уголовного кодекса Украины, санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. СМИ уточняют, что вопрос касается главы Макаровского райсуда, Алексея Тандыры.
 