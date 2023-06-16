Судья наехал на военнослужащего: расследуют случившуюся аварию в Киеве

Государственное бюро расследований проводит расследование аварии, в которой участвовал председатель районного суда Киевской области. Инцидент произошел на блокпосту в городе Киеве, об этом сообщила пресс-служба ведомства 26 мая.
По предварительным данным, судья, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины около полуночи 26 мая.
В результате аварии сотрудник нацгвардии скончался от полученных травм на месте происшествия, уточнили в Государственном бюро расследований. Судья был задержан и отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении.
В настоящее время принимаются меры по принудительному отбору биологических образцов у судьи, а также назначены необходимые судебные экспертизы.
Дело о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, которое привело к смерти пострадавшего, находится в стадии досудебного расследования.
Согласно статье 286-1 Уголовного кодекса Украины, санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. СМИ уточняют, что вопрос касается главы Макаровского райсуда, Алексея Тандыры.
По предварительным данным, судья, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины около полуночи 26 мая.
В результате аварии сотрудник нацгвардии скончался от полученных травм на месте происшествия, уточнили в Государственном бюро расследований. Судья был задержан и отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении.
В настоящее время принимаются меры по принудительному отбору биологических образцов у судьи, а также назначены необходимые судебные экспертизы.
Дело о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, которое привело к смерти пострадавшего, находится в стадии досудебного расследования.
Согласно статье 286-1 Уголовного кодекса Украины, санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. СМИ уточняют, что вопрос касается главы Макаровского райсуда, Алексея Тандыры.
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