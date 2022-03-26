Судно с украинским экипажем загорелось в Индийском океане, погиб 20-летний одессит

20:09 28 июня Киев, Украина

В результате пожара, который произошел на судне MSС MESSINA в Индийском океане, погиб 20-летний моряк из Одессы. МИД Украины выясняет обстоятельства смертельного пожара.
 
Об этом сообщает морской портал Seafarers Journa.
"Судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур. На полпути между Шри-Ланкой и Малаккским проливом в машинном отделении судна началось возгорание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погиб 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.

По информации портала, остальные члены экипажа находятся на аварийном судне. ЧП произошло 25 июня, с того момента экипаж без связи.
 
Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре безотлагательно проверить ситуацию на судне MSC MESSINA, среди членов экипажа которого могут быть граждане Украины.