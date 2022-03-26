Судно с украинским экипажем загорелось в Индийском океане, погиб 20-летний одессит

20:09 28 июня Киев, Украина

В результате пожара , который произошел на судне MSС MESSINA в Индийском океане, погиб 20-летний моряк из Одессы. МИД Украины выясняет обстоятельства смертельного пожара.

Об этом сообщает морской портал Seafarers Journa.

"Судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур. На полпути между Шри-Ланкой и Малаккским проливом в машинном отделении судна началось возгорание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погиб 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.



По информации портала, остальные члены экипажа находятся на аварийном судне. ЧП произошло 25 июня, с того момента экипаж без связи.

Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре безотлагательно проверить ситуацию на судне MSC MESSINA, среди членов экипажа которого могут быть граждане Украины.