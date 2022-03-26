Судно с украинским экипажем загорелось в Индийском океане, погиб 20-летний одессит

В результате пожара, который произошел на судне MSС MESSINA в Индийском океане, погиб 20-летний моряк из Одессы. МИД Украины выясняет обстоятельства смертельного пожара.
Об этом сообщает морской портал Seafarers Journa.
Отмечается, что погиб 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.
По информации портала, остальные члены экипажа находятся на аварийном судне. ЧП произошло 25 июня, с того момента экипаж без связи.
Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре безотлагательно проверить ситуацию на судне MSC MESSINA, среди членов экипажа которого могут быть граждане Украины.
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