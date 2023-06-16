Судно рф увезло еще 2 тысячи тонн украинского зерна из Мариуполя

12:41 22 мая Киев, Украина

Из порта временно оккупированного Мариуполя отправилось в Ростов-на-Дону еще одно российское судно, перевозящее украденные две тысячи тонн украинского зерна.



Эту информацию опубликовал советник городского головы Мариуполя, Петр Андрющенко, в своем сообщении в Телеграме, сопровождая его соответствующими фотографиями из порта.



Андрющенко подчеркнул, что данное судно, принадлежащее классу РМ3 (речно-морской класс), покинуло порт Мариуполя, перевозя зерно.



В этот раз назначением стал Ростов-на-Дону. Он также отметил, что россия, как и ожидалось, продолжает заполнять свою "зерновую сделку" украденным украинским зерном.