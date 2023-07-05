Судье из Черкасской области грозит 8 лет тюрьмы за оправдание террора рф - СБУ

11:34 05 июля Киев, Украина





В ходе этой операции стало известно, что данная



Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



В распоряжении СБУ имеются аудиозаписи разговоров, где она явно выражает свою пророссийскую позицию и постоянно повторяет российский нарратив о войне в Украине. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Генеральной прокуратурой собрала обширную доказательную базу, связанную с деятельностью судьи Звенигородского райсуда Черкасской области.В ходе этой операции стало известно, что данная судья отрицала факт вооруженной агрессии со стороны российской федерации и оправдывала военные преступления, совершенные рашистами.Об этом сообщает Служба безопасности Украины.В распоряжении СБУ имеются аудиозаписи разговоров, где она явно выражает свою пророссийскую позицию и постоянно повторяет российский нарратив о войне в Украине.

Зафиксировано, что данная судья поддерживала аннексию Крыма и Мелитополя и восхваляла введение "российского законодательства" на этих территориях.



Кроме того, она оправдывала военные преступления россии против гражданских лиц. Например, ракетный удар, совершенный российскими вооруженными силами по жилому дому в Днепре в январе текущего года, она называла "сопутствующими потерями" во время военных действий.



На основании собранных доказательств подозреваемой было озвучено обвинение по статье 436-2 часть 3 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).



Следствием установлено, что ранее она работала судьей Акимовского районного суда в Запорожской области. В связи с временной оккупацией этой территории в июне 2022 года ее перевели в Черкасскую область, где она сначала была назначена судьей, а затем избрана председателем районного суда.



Предполагалось, что подозреваемая планировала подать в отставку и переехать в Крым, сохраняя пожизненную пенсию судьи за счет украинского бюджета.

Однако сотрудники СБУ и ГБР помешали ее планам, задокументировав ее противоправные действия, и в настоящее время проводят расследование с целью привлечения подозреваемой к ответственности.



В результате обысков у подозреваемой была обнаружена и изъята иностранная валюта, включая российские рубли, а также мобильные телефоны и компьютерная техника.



Подозреваемой грозит лишение свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.