Суд вынес приговор контрабандисту, который на вертолете переправлял сигареты в Польшу

18:32 13 Декабрь Киев, Украина





Об этом стало известно из приговора Турийского районного суда.



Обвиняемый мужчина в период с марта по май 2021 года по предварительному сговору с двумя другими лицами, в отношении которых осуществляется досудебное расследование, с целью личного обогащения незаконным способом, решил организовать незаконные международные полеты без соответствующего на это разрешения с целью незаконного перемещения табачных изделий в Республику Польша .



31 марта 2021 года мужчина вступил в преступный сговор с другими двумя соисполнителями преступления, которые приобрели



Мужчина совместно с другим соучастником преступления, выполнявшим роль техника по обслуживанию вертолета марки «Robinson r-44» 18 мая перелетел из села Велицк Ковельского района в лесную местность возле села Ружин Ковельского района, откуда должен был совершен вылет в Республику Польша.



19 мая около 22 часов человек с целью перемещения вертолета, который находился в лесной местности возле села Ружин, к месту нахождения автомобиля марки «Форд Транзит», расположенного в поле на расстоянии примерно 200 метров, где находились два других соисполнителя преступления, чтобы там загрузить в присоединенную к вертолю конструкцию коробки с табачными изделиями и без соответствующего на это разрешения взлететь с грузом в направлении Республики Польша, начал заводить двигатель указанного летательного аппарата, после чего



Такие действия орган досудебного расследования квалифицировал по части второй статьи 28, части первой статьи 14, статье 334 Уголовного кодекса Украины, как умышленные действия, выразившиеся в готовке к вылету из Украины без соответствующего разрешения, совершенном по предварительному сговору группой лиц.



24 сентября между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности, обвиняемый взял на себя обязательство безоговорочно признать свою виновность в совершении преступления. В Турийске Волынской области прошел суд над уроженцем поселка Боровая Харьковской области, который занимался контрабандой сигарет в Польшу.Об этом стало известно из приговора Турийского районного суда.Обвиняемый мужчина в период с марта по май 2021 года по предварительному сговору с двумя другими лицами, в отношении которых осуществляется досудебное расследование, с целью личного обогащения незаконным способом, решил организовать незаконные международные полеты без соответствующего на это разрешения с целью незаконного перемещения табачных изделий в Республику Польша .31 марта 2021 года мужчина вступил в преступный сговор с другими двумя соисполнителями преступления, которые приобрели вертолет марки «Robinson r-44». После этого, в период с 1 апреля по 18 мая мужчина, выполнявший роль пилота вертолета, совместно с двумя другими соисполнителями преступления, совершал в районе населенных пунктов: города Олешки, села Чернобаевка, села Зеленовка Херсонской области, города Апостолово Днепропетровской области, села Токаревка Винницкой области, села Новая Воля Старовижовского района и села Велицк Ковельского района Волынской области, пробные полеты указанным вертолетом, оборудовав его металлоконструкцией, в которой находились коробки с табачными изделиями.Мужчина совместно с другим соучастником преступления, выполнявшим роль техника по обслуживанию вертолета марки «Robinson r-44» 18 мая перелетел из села Велицк Ковельского района в лесную местность возле села Ружин Ковельского района, откуда должен был совершен вылет в Республику Польша.19 мая около 22 часов человек с целью перемещения вертолета, который находился в лесной местности возле села Ружин, к месту нахождения автомобиля марки «Форд Транзит», расположенного в поле на расстоянии примерно 200 метров, где находились два других соисполнителя преступления, чтобы там загрузить в присоединенную к вертолю конструкцию коробки с табачными изделиями и без соответствующего на это разрешения взлететь с грузом в направлении Республики Польша, начал заводить двигатель указанного летательного аппарата, после чего был задержан сотрудниками СБУ Волынской области.Такие действия орган досудебного расследования квалифицировал по части второй статьи 28, части первой статьи 14, статье 334 Уголовного кодекса Украины, как умышленные действия, выразившиеся в готовке к вылету из Украины без соответствующего разрешения, совершенном по предварительному сговору группой лиц.24 сентября между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности, обвиняемый взял на себя обязательство безоговорочно признать свою виновность в совершении преступления.



В результате суд признал виновным мужчину в совершении преступления и назначил ему согласованное сторонами наказание в виде штрафа в размере двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 3400 гривен.



Кроме этого, суд вернул мужчине арестованные мобильные телефоны, свидетельство транспортного пилота и банковскую карту.