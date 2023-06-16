Суд в Запорожье конфисковал у гражданки рф земельные участки стоимостью 1 млн грн

Решением Коммунарского районного суда г. Запорожья был удовлетворен иск Мелитопольской окружной прокуратуры, направленный на конфискацию земельного участка площадью почти 6 га и стоимостью более 1 млн грн, принадлежащего гражданке российской федерации, в пользу государства.
Информация о данном случае предоставлена Запорожской областной прокуратурой.
По результатам расследования, проведенного прокуратурой, было установлено, что гражданка российской федерации унаследовала сельскохозяйственную землю, находящуюся на территории Мелитопольского района.
Однако она нарушила требования земельного законодательства Украины, не осуществив отчуждение земли в течение года, а передала ее другому лицу для использования.
Именно эти факты послужили основанием для обращения прокуратуры в суд с целью предотвратить незаконное владение землей украинского народа.
В соответствии с частью 4 статьи 81 Земельного кодекса Украины земли сельскохозяйственного назначения не могут находиться в собственности иностранных граждан. Иностранцы, которые унаследовали такие земли, обязаны отчуждить их в течение года.
Информация о данном случае предоставлена Запорожской областной прокуратурой.
По результатам расследования, проведенного прокуратурой, было установлено, что гражданка российской федерации унаследовала сельскохозяйственную землю, находящуюся на территории Мелитопольского района.
Однако она нарушила требования земельного законодательства Украины, не осуществив отчуждение земли в течение года, а передала ее другому лицу для использования.
Именно эти факты послужили основанием для обращения прокуратуры в суд с целью предотвратить незаконное владение землей украинского народа.
В соответствии с частью 4 статьи 81 Земельного кодекса Украины земли сельскохозяйственного назначения не могут находиться в собственности иностранных граждан. Иностранцы, которые унаследовали такие земли, обязаны отчуждить их в течение года.
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