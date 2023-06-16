Суд рф приговорил крымского художника к 15 годам лишения свободы

17:00 06 июня Киев, Украина

Художника -акциониста Богдана Зизу, который облил краской цветов украинского флага и попытался поджечь двери администрации Евпатории, протестуя против войны, военный суд в Ростова-на-Дону признал виновным в совершении "теракта, угрозе совершения теракта и призывах к терроризму".

За эти "преступления" художник получил 15 лет колонии общего режима.

Его заставили записать видео с извинениями, в котором он признал вину и говорил, что попытался поджечь двери из-за "несогласия с проводимой российской федерацией специальной военной операцией на территории Украины". Позже художник рассказал, что силовики избивали его в процессе записи видео.



В суде Зиза признался, что провел антивоенную акцию, однако говорил, что она никому не навредила. Прокурор просил приговорить художника к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.



В последнем слове активист призвал россиян протестовать против войны в Украине и предупреждал об опасности молчания. Он также потребовал лишить себя российского гражданства и освободить всех украинских политзаключенных и объявил голодовку с 10 июня.