Суд приостановил незаконный раздел Беличанского леса

7 декабря Окружной административный суд Киева приостановил действие решения Бучанского райсовета, которым 20 октября 2021 года были изменены границы поселка Коцюбинское и за счет столичного Беличанского леса, имеющего статус нацпарка, увеличена площадь поселка с 87 га до почти 3 тыс. га.
Об этом сообщает движение «Честно».
«Запретить Бучанскому районному совету, Коцюбинскому поселковому совету, Киевскому областному совету, Госгеокадастру, его структурным подразделениям и должностным лицам, а также любым другим лицам, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности и хозяйствования совершать действия, направленные на внесение сведений ( изменений) в Государственный земельный кадастр на основании проекта землеустройства по установлению (изменению) границ поселка Коцюбинское Киевской области, разработанного ГП «НИПИ градостроительства», — говорится в постановлении об обеспечении иска, которое действует до 7 марта 2022 года.
Исковое заявление подал Киевский городской совет, ответчиком является Бучанский районный совет, а третьими сторонами – Киевский областной совет и Коцюбинский поселковые советы.
Киевсовет, когда обратился в суд с просьбой обеспечить иск, обосновал свои требования тем, что Бучанский райсовет взял на себя полномочия Верховной Рады Украины по установлению границ города Киева вокруг пгт Коцюбинское.
Напомним, в 2008 году депутаты Коцюбинского и Гостомельского поселковых советов раздерыбанили участки в Беличанском лесу. Землю раздали депутатам, их родственникам и подставным лицам. Журналистские расследования доказали, что за этим стоит команда застройщика и эксмера Ирпеня Владимира Карплюка и «родины». В 2014 году, согласно президентскому указу, лес получил природоохранный статус нацпарка. В марте 2021 года границы нацпарка были нанесены на государственную кадастровую карту.
9 сентября выяснилось, что при утверждении Схемы перспективного планирования областной совет включил территорию Беличанского леса в состав области. Этот проект готовила Киевская областная государственная администрация.
20 октября Бучанский районный совет, опираясь на решение облсовета, утвердил новые границы поселка Коцюбинское.
«Запретить Бучанскому районному совету, Коцюбинскому поселковому совету, Киевскому областному совету, Госгеокадастру, его структурным подразделениям и должностным лицам, а также любым другим лицам, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности и хозяйствования совершать действия, направленные на внесение сведений ( изменений) в Государственный земельный кадастр на основании проекта землеустройства по установлению (изменению) границ поселка Коцюбинское Киевской области, разработанного ГП «НИПИ градостроительства», — говорится в постановлении об обеспечении иска, которое действует до 7 марта 2022 года.
Исковое заявление подал Киевский городской совет, ответчиком является Бучанский районный совет, а третьими сторонами – Киевский областной совет и Коцюбинский поселковые советы.
Киевсовет, когда обратился в суд с просьбой обеспечить иск, обосновал свои требования тем, что Бучанский райсовет взял на себя полномочия Верховной Рады Украины по установлению границ города Киева вокруг пгт Коцюбинское.
Напомним, в 2008 году депутаты Коцюбинского и Гостомельского поселковых советов раздерыбанили участки в Беличанском лесу. Землю раздали депутатам, их родственникам и подставным лицам. Журналистские расследования доказали, что за этим стоит команда застройщика и эксмера Ирпеня Владимира Карплюка и «родины». В 2014 году, согласно президентскому указу, лес получил природоохранный статус нацпарка. В марте 2021 года границы нацпарка были нанесены на государственную кадастровую карту.
9 сентября выяснилось, что при утверждении Схемы перспективного планирования областной совет включил территорию Беличанского леса в состав области. Этот проект готовила Киевская областная государственная администрация.
20 октября Бучанский районный совет, опираясь на решение облсовета, утвердил новые границы поселка Коцюбинское.
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