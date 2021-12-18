Суд приостановил незаконный раздел Беличанского леса

12:36 09 Декабрь Киев, Украина

7 декабря Окружной административный суд Киева приостановил действие решения Бучанского райсовета, которым 20 октября 2021 года были изменены границы поселка Коцюбинское и за счет столичного Беличанского леса, имеющего статус нацпарка, увеличена площадь поселка с 87 га до почти 3 тыс. га.

Об этом сообщает движение «Честно».



«Запретить Бучанскому районному совету, Коцюбинскому поселковому совету, Киевскому областному совету, Госгеокадастру, его структурным подразделениям и должностным лицам, а также любым другим лицам, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности и хозяйствования совершать действия, направленные на внесение сведений ( изменений) в Государственный земельный кадастр на основании проекта землеустройства по установлению (изменению) границ поселка Коцюбинское Киевской области, разработанного ГП «НИПИ градостроительства», — говорится в постановлении об обеспечении иска, которое действует до 7 марта 2022 года.



Исковое заявление подал Киевский городской совет, ответчиком является Бучанский районный совет, а третьими сторонами – Киевский областной совет и Коцюбинский поселковые советы.



Киевсовет, когда обратился в суд с просьбой обеспечить иск, обосновал свои требования тем, что Бучанский райсовет взял на себя полномочия Верховной Рады Украины по установлению границ города Киева вокруг пгт Коцюбинское.



Напомним, в 2008 году депутаты Коцюбинского и Гостомельского поселковых советов раздерыбанили участки в Беличанском лесу. Землю раздали депутатам, их родственникам и подставным лицам. Журналистские расследования доказали, что за этим стоит команда застройщика и эксмера Ирпеня Владимира Карплюка и «родины». В 2014 году, согласно президентскому указу, лес получил природоохранный статус нацпарка. В марте 2021 года границы нацпарка были нанесены на государственную кадастровую карту.



9 сентября выяснилось, что при утверждении Схемы перспективного планирования областной совет включил территорию Беличанского леса в состав области. Этот проект готовила Киевская областная государственная администрация.



20 октября Бучанский районный совет, опираясь на решение облсовета, утвердил новые границы поселка Коцюбинское.