Суд оставил Коломойского под стражей до 2 декабря

27 октября судья Шевченковского районного суда Киева оставила под стражей украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Подозреваемый будет находиться в СИЗО до 2 декабря.
Риски до сих пор существуют, сказал во время судебного заседания прокурор Сергей Демьянчук. По его словам, остается вероятность, что Коломойский может уехать из страны, давить на свидетелей по делу и уничтожать документы. В то же время защитники бизнесмена эти риски отвергают.
В то же время на заседание пришли пять человек, чтобы взять Игоря Коломойского на поруки. В их числе руководитель "1+1 media" Ярослав Пахольчук и народный депутат от парламентской фракции "Слуга Народа" Сергей Демченко.
Среди прочего, Александр Лысак во время заседания допросил врача бизнесмена. По словам медика, состояние здоровья Коломойского ухудшается. В том числе и из-за малоподвижности.
Игорь Коломойский находится под стражей со 2 сентября. Его подозревают по делу о завладении 5,8 млрд. гривен.
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