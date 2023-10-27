Суд оставил Коломойского под стражей до 2 декабря

17:40 27 октября Киев, Украина

27 октября судья Шевченковского районного суда Киева оставила под стражей украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Подозреваемый будет находиться в СИЗО до 2 декабря.

Риски до сих пор существуют, сказал во время судебного заседания прокурор Сергей Демьянчук. По его словам, остается вероятность, что Коломойский может уехать из страны, давить на свидетелей по делу и уничтожать документы. В то же время защитники бизнесмена эти риски отвергают.

"По решению судьи, Игорь Валерьевич может сдать все паспорта", - сказал во время заседания адвокат Александр Лысак.

В то же время на заседание пришли пять человек, чтобы взять Игоря Коломойского на поруки. В их числе руководитель "1+1 media" Ярослав Пахольчук и народный депутат от парламентской фракции "Слуга Народа" Сергей Демченко.

"Я могу гарантировать, что буду доставлять Игоря Валерьевича на судебные заседания, допросы и другие необходимые процессуальные действия. В частности, я понимаю последствия, если он не будет соблюдать", - рассказал нардеп Демченко.

Среди прочего, Александр Лысак во время заседания допросил врача бизнесмена. По словам медика, состояние здоровья Коломойского ухудшается. В том числе и из-за малоподвижности.



Игорь Коломойский находится под стражей со 2 сентября. Его подозревают по делу о завладении 5,8 млрд. гривен.