Суд оставил без изменений меру пресечения Коломойскому

Киевский апелляционный суд 25 сентября рассмотрел апелляцию и оставил без изменений решение об избрании бизнесмену Игорю Коломойскому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 509 миллионов гривен.
Сторона защиты просила суд отменить арест с альтернативой залогу.
В свою очередь прокурор ходатайствовал, чтобы заседание проводили в закрытом режиме. Однако адвокаты были не против того, чтобы оно было открытым.
На вопрос журналистов, как он себя чувствует, Коломойский ответил, что хорошо. Кроме того, бизнесмен отметил, что не общается с представителями власти, поскольку у него отобрали телефон.
Телеведущие канала "1+1" Наталья Мосейчук, Алла Мазур и Юрий Горбунов, а также бывший министр культуры Александр Ткаченко пришли на заседание, чтобы взять Коломойского на поруки.
Мосейчук назвала решение взять Коломойского на поруки "историей о гуманности" и подчеркнула, что оно было коллективным.
Сторона защиты просила суд отменить арест с альтернативой залогу.
В свою очередь прокурор ходатайствовал, чтобы заседание проводили в закрытом режиме. Однако адвокаты были не против того, чтобы оно было открытым.
На вопрос журналистов, как он себя чувствует, Коломойский ответил, что хорошо. Кроме того, бизнесмен отметил, что не общается с представителями власти, поскольку у него отобрали телефон.
Телеведущие канала "1+1" Наталья Мосейчук, Алла Мазур и Юрий Горбунов, а также бывший министр культуры Александр Ткаченко пришли на заседание, чтобы взять Коломойского на поруки.
Мосейчук назвала решение взять Коломойского на поруки "историей о гуманности" и подчеркнула, что оно было коллективным.
Ткаченко заявил, что Коломойский "внес вклад в свободные медиа в Украине".
Горбунов отметил, что знает Коломойского "много лет".
В свою очередь Коломойский рассказал, что никого не обвиняет. Также бизнесмен сообщил, что судят его не как гражданина Украины, поскольку "якобы забрали гражданство", но украинский паспорт он "никому не отдавал".
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