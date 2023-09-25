Суд оставил без изменений меру пресечения Коломойскому

18:31 25 сентября Киев, Украина





Сторона защиты просила суд отменить арест с альтернативой залогу.



В свою очередь прокурор ходатайствовал, чтобы заседание проводили в закрытом режиме. Однако адвокаты были не против того, чтобы оно было открытым.



На вопрос журналистов, как он себя чувствует, Коломойский ответил, что хорошо. Кроме того, бизнесмен отметил, что не общается с представителями власти, поскольку у него отобрали телефон.



Телеведущие канала "1+1" Наталья Мосейчук, Алла Мазур и Юрий Горбунов, а также бывший министр культуры Александр Ткаченко пришли на заседание, чтобы взять Коломойского



Мосейчук назвала решение взять Коломойского на поруки "историей о гуманности" и подчеркнула, что оно было коллективным. Киевский апелляционный суд 25 сентября рассмотрел апелляцию и оставил без изменений решение об избрании бизнесмену Игорю Коломойскому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 509 миллионов гривен.Сторона защиты просила суд отменить арест с альтернативой залогу.В свою очередь прокурор ходатайствовал, чтобы заседание проводили в закрытом режиме. Однако адвокаты были не против того, чтобы оно было открытым.На вопрос журналистов, как он себя чувствует, Коломойский ответил, что хорошо. Кроме того, бизнесмен отметил, что не общается с представителями власти, поскольку у него отобрали телефон.Телеведущие канала "1+1" Наталья Мосейчук, Алла Мазур и Юрий Горбунов, а также бывший министр культуры Александр Ткаченко пришли на заседание, чтобы взять Коломойского на поруки Мосейчук назвала решение взять Коломойского на поруки "историей о гуманности" и подчеркнула, что оно было коллективным.

"Я пришла сюда чтобы взять на поруки, я убеждена, что не предпримет шагов, не будет имитировать болезни, у вас под судом курить шины, он выдержит все. Я горжусь что работаю на 1+1 и он инвестор канала", — добавила телеведущая.

Ткаченко заявил, что Коломойский "внес вклад в свободные медиа в Украине".

"Он не будет противодействовать следствию, я знаю, где он живет, местонахождение, готовый взять на поруки", — сказал экс-министр.

Горбунов отметил, что знает Коломойского "много лет".

"Знаю его отношение к семье, ценности, патриотизму. Мы знаем, что дети, жена, сестра и он никуда не денется", - утверждал актер.

В свою очередь Коломойский рассказал, что никого не обвиняет. Также бизнесмен сообщил, что судят его не как гражданина Украины, поскольку "якобы забрали гражданство", но украинский паспорт он "никому не отдавал".