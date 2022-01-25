Суд обязал полицию открыть производство из-за антисемитского высказывания участника марша УПА

Киевский суд обязал полицию открыть уголовное производство из-за антисемитского высказывания участника Марша в честь годовщины основания Украинской повстанческой армии и Дня защитников и защитниц Украины.
Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ).
Речь идет о случае, произошедшем 14 октября прошлого года. Перед началом Марша УПА мужчина, "одетый в форму ВСУ нового образца", прибег к языку вражды. Он выкрикнул фразу: "За украинскую Украину без проклятых евреев и москалей". Этот момент попал на видео блогера Павла Кухаркина из Klymenko time (медиа Александра Клименко, экс-министра доходов и сборов Украины из семьи Януковича).
Как выяснилось позже, этим мужчиной оказался воевавший в ВСУ грузин Кахабер Кардава. ОЕОУ пишет, что в Аппарате главнокомандующего ВСУ сообщили: в апреле 2017 года мужчину уволили с военной службы в запас. Там добавили, что проявление дискриминации по признаку национальности недопустимо.
В то же время полиция тогда не открыла производство, поэтому ОЕОУ обратилась в суд, который обязал правоохранителей внести данные в Единый реестр досудебных расследований.
Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ).
Речь идет о случае, произошедшем 14 октября прошлого года. Перед началом Марша УПА мужчина, "одетый в форму ВСУ нового образца", прибег к языку вражды. Он выкрикнул фразу: "За украинскую Украину без проклятых евреев и москалей". Этот момент попал на видео блогера Павла Кухаркина из Klymenko time (медиа Александра Клименко, экс-министра доходов и сборов Украины из семьи Януковича).
Как выяснилось позже, этим мужчиной оказался воевавший в ВСУ грузин Кахабер Кардава. ОЕОУ пишет, что в Аппарате главнокомандующего ВСУ сообщили: в апреле 2017 года мужчину уволили с военной службы в запас. Там добавили, что проявление дискриминации по признаку национальности недопустимо.
В то же время полиция тогда не открыла производство, поэтому ОЕОУ обратилась в суд, который обязал правоохранителей внести данные в Единый реестр досудебных расследований.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии